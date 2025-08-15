Українські юнаки до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати за кордон

Українські юнаки матимуть змогу виїжджати за кордон до досягнення ними 22 років, без додаткових обмежень. Про це у Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, правило буде таким самим, як зараз для дітей віком до 18 років: вони зможуть безперешкодно перетинати кордон.

Раніше президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив , що доручив уряду спільно з військовими опрацювати спрощення правил перетину державного кордону для молодих українців. Нині діє обмеження до 18 років. Президент запропонував підняти цей віковий поріг до 22 років, щоби повністю зняти перешкоди при виїзді.

«Я вважаю, що це позитивна історія, яка допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язок із Батьківщиною та реалізуватися в Україні — насамперед у навчанні», — зазначив Зеленський.