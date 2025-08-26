Українська армія знищила артилерію та склади боєприпасів військ РФ на Покровському напрямку

3-тя бригада оперативного призначення НГУ знищила російські гармати та склади боєприпасів на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.
За словами військових, маскування не допомогло росіянам – артилерія виведена з ладу, а БК знищено.
«Продовжуємо методично зменшувати бойовий потенціал окупантів», – зазначили у бригаді.
Нагадаємо, що українська авіація вдарила по командному пункту військ РФ в окупованому місті Соледар на Донеччині, внаслідок чого ліквідований командир бригади.