Українська армія знищила артилерію та склади боєприпасів військ РФ на Покровському напрямку

26 серпня 2025, 17:01

Українська армія знищила артилерію та склади боєприпасів військ РФ на Покровському напрямку

Удар по артилерії та складу БК окупантів на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Удар по артилерії та складу БК окупантів на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

3-тя бригада оперативного призначення НГУ знищила російські гармати та склади боєприпасів на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

За словами військових, маскування не допомогло росіянам – артилерія виведена з ладу, а БК знищено.

«Продовжуємо методично зменшувати бойовий потенціал окупантів», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що українська авіація вдарила по командному пункту військ РФ в окупованому місті Соледар на Донеччині, внаслідок чого ліквідований командир бригади.

