Російська армія захопила села у Дніпропетровській та Запорізькій областях – DeepState

Окуповані Новомиколаївка та Новоіванівка. Фото: карта DeepState

Війська Росії окупували села Новомиколаївка на Дніпропетровщині та Новоіванівка на Запоріжжі. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також загарбники просунулися поблизу сіл Калинівське та Тернове на Дніпропетровщині та Новоіванівка на Запоріжжі.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Новопавлівському напрямку за минулу добу російські війська атакували 33 рази, зокрема біля Новомиколаївки, Тернового та Новоіванівки.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися на Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.