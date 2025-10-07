Армія РФ окупувала село на Дніпропетровщині та просунулась у кількох напрямках

Проєкт DeepState поновив онлайн-карту бойових дій. Згідно з оновленими даними, російські війська окупували Маліївку в Синельниківському районі Дніпропетровської області і там же просунулися поблизу села Вороне.



У Запорізькій області зафіксовано наступ окупаційних сил у районах Новоіванівки та Охотничого, а на Донеччині — просування поблизу Білої Гори Краматорського району.

Скріншот: DeepState

«Мапу оновлено. Ворог окупував Маліївку, а також просунувся біля Новоіванівки, Вороного, Охотничого та Білої Гори», — повідомили у DeepState.

