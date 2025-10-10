Росія вночі завдала ракетного удару по Кривому Рогу: загорілося підприємство, поранені три людини

Вночі 10 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.



Пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури.



Внаслідок атаки три людини отримали поранення. Постраждалі перебувають у стані середньої важкості.



Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що поранені – чоловіки 36, 45 та 53 років.



У місті пошкоджена будівля приватного підприємства. Виникла пожежа.

Нагадаємо, що вночі 10 жовтня Росія масовано атакувала Запоріжжя, по місту вдарили ракети, бомби та «шахеди», загинула дитина та є поранені.