За добу РФ завдала понад 1,5 тисячі ударів по Донеччині

Наслідки обстрілів Донецької області російськими військами.

Протягом 5 січня російські війська здійснили 1 592 обстріли по лінії фронту та житлових районах Донецької області. Під ворожим вогнем опинилися шість населених пунктів, серед яких міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка та селище Новодонецьке.



Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Донецької області. За даними правоохоронців, унаслідок атак пошкоджено 12 цивільних об’єктів, зокрема шість житлових будинків.



Найбільших втрат зазнало Добропілля. По місту російські війська скинули дві авіабомби типу КАБ-250. Внаслідок удару загинула одна цивільна особа, ще п’ять приватних будинків зазнали пошкоджень.



Крім того, дронові атаки спричинили руйнування цивільної інфраструктури в інших містах регіону. У Краматорську пошкоджено бізнес-центр, у Дружківці — багатоквартирний житловий будинок, у Миколаївці — об’єкт інфраструктури.



За всіма фактами обстрілів поліція спільно зі Службою безпеки України відкрила кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Правоохоронці також закликали мешканців прифронтових територій дотримуватися правил безпеки:



«Важливо: громадянам необхідно суворо дотримуватися комендантської години та не пересуватися неперевіреними маршрутами. Ворог цілеспрямовано обстрілює цивільні автомобілі. Органи влади спільно з поліцією організовують евакуацію з подальшим розселенням — скористайтеся можливістю зберегти своє життя», — наголосили у поліції.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»