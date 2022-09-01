Енергодар з ранку — під обстрілом окупантів, є загиблі та поранені

З 05:00 російські війська не припиняють мінометних обстрілів тимчасово окупованого Енергодару. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.



«Чути автоматні черги. Відомо про влучення у кілька цивільних об'єктів. Є постраждалі! Скільки саме з'ясовуємо», — поінформував Орлов.



Також він закликав мешканців залишатися вдома та обов'язково дотримуватись правил двох стін.



Орлов повідомив, що окупанти залучили авіацію, над містом кружляють гелікоптери.



Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.



«Надходить інформація про влучення у житлові будинки по вулиці Центральній, Воїнів-Інтернаціоналістів, Курчатова. У приватні присадибні будинки у кооперативах у передмісті. До приймального покою Спеціалізованої медико-санітарної частини, магазину, дитячих садків», — перелічив мер.

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