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Украина вернула еще нескольких детей из оккупации и РФ — Ермак

12 июня 2025, 22:25

Украина вернула еще нескольких детей из оккупации и РФ — Ермак

Украинская сторона вернула детей. Фото: Андрей Ермак Украинская сторона вернула детей. Фото: Андрей Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украине удалось вернуть еще нескольких детей с временно оккупированных территорий и из России. Об этом он написал в телеграм. 

Это произошло в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

По словам Ермака, среди возвращенных:

- Девочка, которую в школе заставляли петь гимн РФ и рисовать триколор, а также угрожали поставить на учет за употребление украинского языка.

- Парень, которого били и травили за то, что он украинец, и заставляли выступать с портретом российского военного на концерте к 9 мая.

- Ребенок, чей дом трижды обыскивали вооруженные сотрудники ФСБ из-за отказа семьи получать российские паспорта.

- Девушка, которая побывала в так называемых «лагерях перевоспитания», где ее заставляли бегать с автоматом, ставить растяжки и копать окопы.

- Юноша, который три года прятался дома и учился в украинской школе онлайн, а теперь наконец может обнять брата, который недавно вернулся из плена.

«Спасибо команде Save Ukraine и другим партнерам за помощь в организации спасательной миссии», — написал начальник ОП.

Ранее мы писали, что пророссийские паблики сообщили о проведении пропагандистской акции в пяти городах временно оккупированной Донецкой области. Ко дню России на центральных площадях Донецка, Макеевки, Тельманово, Мангуша и Шахтерска развернули огромный триколор площадью 1500 квадратных метров.

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