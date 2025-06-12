Украина вернула еще нескольких детей из оккупации и РФ — Ермак

Украинская сторона вернула детей. Фото: Андрей Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украине удалось вернуть еще нескольких детей с временно оккупированных территорий и из России. Об этом он написал в телеграм.



Это произошло в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.



По словам Ермака, среди возвращенных:



- Девочка, которую в школе заставляли петь гимн РФ и рисовать триколор, а также угрожали поставить на учет за употребление украинского языка.



- Парень, которого били и травили за то, что он украинец, и заставляли выступать с портретом российского военного на концерте к 9 мая.



- Ребенок, чей дом трижды обыскивали вооруженные сотрудники ФСБ из-за отказа семьи получать российские паспорта.



- Девушка, которая побывала в так называемых «лагерях перевоспитания», где ее заставляли бегать с автоматом, ставить растяжки и копать окопы.



- Юноша, который три года прятался дома и учился в украинской школе онлайн, а теперь наконец может обнять брата, который недавно вернулся из плена.



«Спасибо команде Save Ukraine и другим партнерам за помощь в организации спасательной миссии», — написал начальник ОП.



Ранее мы писали, что пророссийские паблики сообщили о проведении пропагандистской акции в пяти городах временно оккупированной Донецкой области. Ко дню России на центральных площадях Донецка, Макеевки, Тельманово, Мангуша и Шахтерска развернули огромный триколор площадью 1500 квадратных метров.