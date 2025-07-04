Безпілотники атакували Підмосков'я та Ростовську область РФ: під удар потрапив військовий завод в Азові

Момент прильоту в Азові Ростовської області Росії. Фото: Exilenova+

У ніч проти 4 липня безпілотники атакували населені пункти в Ростовській області та Підмосков'ї. Про це повідомляють місцеві посадовці та росЗМІ.

У Ростовській області дрони атакували Азов, Міллерівський та Тарасівський райони, повідомив губернатор регіону Юрій Слюсар. За його словами, внаслідок падіння дрону на житловий будинок у селищі Долотинка загинула мирна мешканка.

В Азові, за даними влади, сильно пошкоджено багатоквартирний будинок у Колонтаївському провулку, зруйновано дах. Місцеві мешканці не постраждали. З будинку евакуювали 120 людей.

За словами губернатора, уламки ще одного дрону впали на стадіон імені Лакомова. У Шахтах внаслідок атаки без світла залишилося шість тисяч жителів.

Український Центр протидії дезінформації (ЦПД) та телеграм-канал Exilenova+ стверджують, що ціллю атаки в Азові став оптико-механічний завод.

«Відбулося ураження Азовського оптико-механічного заводу. Це підприємство виробляє критичні компоненти для армії Росії: приціли, далекоміри, тепловізори та системи керування вогнем для танків, БМП, кораблів і навіть авіації. Саме тут збирають “очі” для російської бронетехніки», — зазначає ЦПД.

У Сергієво-Посадському окрузі Московської області впали чотири безпілотники, постраждали двоє чоловіків, повідомив губернатор регіону Андрій Воробйов. За словами голови Сергієво-Посадського округу Оксани Єроханової, під час падіння БПЛА спалахнула електропідстанція. Без світла залишилось кілька мікрорайонів.

У Міноборони РФ повідомили, що протягом ночі збили 48 безпілотників, з них 26 — у Ростовській області.