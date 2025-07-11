Америка возобновила поставки военной помощи Украине

Украина работает с партнерами над новыми поставками, над большим производством оружия в Украине и обеспечением нашей армии. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
«Мы работаем сейчас с партнерами над новыми поставками, над большим производством оружия в Украине и над большим обеспечением нашей армии. Есть хорошие договоренности уже, мы ожидаем еще договоренностей, мы будем работать для этого в следующие недели. Важно реализовать каждую договоренность как можно быстрее, чтобы чувствовалось реально, что есть больше сил, больше средств, больше защиты неба, больше систем ПВО. Это ключевой приоритет», — заявил он.
Зеленский заявил о политических сигналах высокого уровня от Соединенных Штатов Америки и европейских партнеров.
«Мы имеем политические сигналы самого высокого уровня — хорошие сигналы, в частности от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам — поставки восстановлены», —сообщил глава государства.
Кроме того, Украина продолжит работать с американской стороной на военном уровне, также ожидаются санкции против РФ.
Ранее мы писали, что администрация президента США Дональда Трампа раздумывает о том, чтобы отправить Украине дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot.
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