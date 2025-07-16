Росія вдарила по магазину «Аврора» у Добропіллі: є загиблі та постраждалі

Росіяни атакували Добропілля. Фото: соцмережі

Окупаційні війська РФ у середу вдень, 16 липня, масовано атакували центр Добропілля Донецької області. Попередньо росіяни використовували авіаційну бомбу. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.



Жителі чули сильні вибухи, зараз над містом видніється чорний дим.



Волонтер Денис Христов опублікував відео з місця прильоту. За його словами, під удар потрапив магазин «Аврора», багато постраждалих та жертв.





Місцева влада поки що не прокоментувала російську атаку.



Обмудсмен Дмитро Лубінець підтвердив обстріл.



«Росія скинула авіабомбу на центр Добропілля Донецької області — у час, коли люди поверталися з роботи. Удар припав по району магазину «Аврора». Є загиблі та багато постраждалих», — зазначив він.



Зараз на місці працюють рятувальники, медики та військові лікарі.



Раніше ми писали, що 16 липня російська армія завдала чергового удару по місту Дружківка Донецької області. Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини.

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