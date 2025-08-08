Примусову евакуацію родин з дітьми ввели ще у 19 населених пунктах Донеччини

На Донечині знову розпочали примусову евакуацію з дітьми. Її ввели у 19 населених пунктів. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Розпочинаємо обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з селища Ярова, сіл Брусівка, Вовчий Яр, Дерилове, Діброва, Закітне, Каленики, Коровій Яр, Крива Лука, Кримки, Лозове, Озерне, Олександрівка, Середнє, Соснове, Старий Караван, Рубці, Щурове, Яцьківка Лиманської громади», — повідомив він.



Всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 109 дітей.



Раніше ми писали, що у прифронтовому Родинському Покровській громаді Донецької області залишається понад 700 людей . У місті продовжується евакуація місцевого населення.

