«Білі янголи» евакуювали 24 людини та 19 тварин із фронту Донецької області

Евакуація мирних жителів із тваринами з Донецької області.

«Білі янголи» за один день евакуювали з Покровського району Донецької області 24 людини та 19 тварин, повідомляє поліція регіону.



Один екіпаж виїхав у Білицьке, щоб забрати жінку з 15 котами та двома собаками. Інший вирушив у Родинське, попри небезпеку: російська армія обстрілює місто авіацією, артилерією та дронами. Людей вивозять максимально швидко, щоб встигнути до нового удару.

Дорогою до Білицького поліцейські зустріли подружжя з собакою — вони йшли пішки з Родинського. Їхня хата згоріла після прямого влучання снаряда, і люди терміново шукали порятунку.



Усіх евакуйованих доправили до безпечної локації, звідки волонтери відправили їх у більш спокійні регіони.

Нагадаємо, ЗС РФ раніше окупували Затишок і зайняли ділянку залізниці між Родинським і Білицьким.