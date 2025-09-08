Россия готовит массированный удар по Украине — до 700 дронов

Украина может подвергнуться массированному удару со стороны РФ в ближайшие дни. Иллюстрация, созданная с помощью ИИ.

Россия может нанести массированный удар по территории Украины в ближайшее время. Об этом сообщает Telegram-канал «Радар Полета», который отслеживает движение российских БПЛА и авиации.



По предварительным данным, существует угроза вылета бомбардировщиков Ту-95МС и обстрела территории Украины в течение нескольких дней.



В сообщении говорится также об угрозе запуска до 700 дронов-камикадзе, из которых до 400 могут быть выпущены с севера. Дополнительно возможен пуск ракет «Калибр» с двух ракетоносителей.



Отмечается также повышенный риск ночных запусков баллистических ракет из Брянской и Воронежской областей. Целью атак, в частности, может стать энергетическая инфраструктура.



Ранее сообщалось, что Россия атаковала крупнейшую электростанцию Киевской области. После возобновления атак РФ на энергосистему Украины гендиректор YASNO Сергей Коваленко призвал украинцев и бизнес быть готовыми к перебоям со светом.







Он рекомендует населению запастись фонариками, пауэрбанками, водой и продуктами длительного хранения, а также иметь план действий на случай отключений.



Бизнесу советует проверить генераторы, системы резервного питания и рассмотреть установку ИБП.