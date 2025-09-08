Росія атакувала найбільшу електростанцію Київщини

Ліквідація наслідків атаки РФ у Обухівському районі. Фото: ДСНС України

Міністерство енергетики України повідомило про ракетно-дронову атаку на енергосистему країни в ніч на 8 вересня. Під удар потрапив один із об'єктів теплової генерації у Київській області.



«Росія завдала масованого удару по українській енергосистемі. Під обстрілом опинився об'єкт теплової генерації на Київщині. Енергетичні об'єкти, лінії передачі та газова інфраструктура не є військовою ціллю», — заявили в Міненерго.



Йдеться про Трипільську теплову електростанцію, розташовану в Обухівському районі. Вона є найбільшим постачальником електроенергії для Київської, Черкаської та Житомирської областей.



За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, ударною хвилею також було пошкоджено будинки торгового центру та фітнес-клубу в Обухівському районі. Пожежа, що виникла після атаки, була оперативно ліквідована. У гасінні брали участь 29 рятувальників та 5 одиниць техніки. Жертв та постраждалих немає, повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, українські військові уразили стратегічні об'єкти у Брянській, Краснодарській та Курській областях.