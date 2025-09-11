Россияне ударили по Краматорску дроном

Российская армия в четверг, 11 сентября, обстреляла прифронтовой город Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.
«Сегодня, в 15:21, Краматорск подвергся вражескому удару — БпЛА. Попадание произошло в дорожное покрытие одного из центральных перекрестков города», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что устанавливают последствия обстрела, на месте работают все соответствующие службы.
Ранее мы писали, что 10 сентября российские войска ударили по поселку Новодонецкое.
