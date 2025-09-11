Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Россияне ударили по Краматорску дроном

11 сентября 2025, 16:26

Российская армия в четверг, 11 сентября, обстреляла прифронтовой город Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.

«Сегодня, в 15:21, Краматорск подвергся вражескому удару — БпЛА. Попадание произошло в дорожное покрытие одного из центральных перекрестков города», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что устанавливают последствия обстрела, на месте работают все соответствующие службы. 

Ранее мы писали, что 10 сентября российские войска ударили по поселку Новодонецкое

