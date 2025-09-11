Росіяни вдарили по Краматорську дроном

Російська армія у четвер, 11 вересня, обстріляла прифронтове місто Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«Сьогодні, о 15:21, Краматорськ зазнав удару — БпЛА. Попадання сталося у дорожнє покриття одного із центральних перехресть міста», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що встановлюють наслідки обстрілу, на місці працюють усі відповідні служби.



Раніше ми писали, що 10 вересня російські війська вдарили по селищу Новодонецьке.

