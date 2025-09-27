Армия РФ атаковала Донетчину более 35 раз за сутки: в ОВА показали последствия

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские военные за прошедшие сутки, 26 сентября, обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате ударов повреждены дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 40 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали три района:



Покровский район. В Доброполье повреждены 4 административных здания.





Краматорский район. В Лимане 1 дом поврежден, в Щуровом — разрушен. В Николаевке повреждено административное здание, в Райгородке — инфраструктура. В Славянске повреждены 4 склада и инфраструктура. В Краматорске повреждено хозяйственное сооружение. В Иверском Новодонецкой общины повреждены административное здание, многоэтажка и частный дом. В Громовой Балке Александровской общины повреждены 3 дома и 2 склада, уничтожен автомобиль. В Дружковке ранены 2 человека, повреждены 5-этажка и церковь; в Алексеево-Дружковке поврежден частный дом. В Константиновке 1 человек погиб и 5 ранены, повреждены 18 частных домов, 12 многоэтажек, 3 админздания и инфраструктурный объект.



Бахмутский район. В Северске ранен человек, повреждены 2 дома.



Ранее мы писали, что в ночь на 27 сентября российские войска нанесли удар по Краматорску с помощью беспилотника.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях