После захвата Ровнополья войска РФ открывают путь к Гуляйполю в Запорожской области — анализ ситуации на фронте
12 ноября 2025, 18:53

Российские войска захватили несколько населенных пунктов, включая Ровнополье, и добились продвижения в районе села Сладкое, сообщает OSINT-проект DeepState. По данным аналитиков, оккупант усиливает пехотные подразделения и готовится к дальнейшему давлению на позиции Сил обороны Украины.

«Сейчас противник наращивает пехотную способность осуществлять дальнейшее давление на позиции Сил обороны, пользуясь возможностью пробелов и проблем в обороне. После занятия Ровнополья открывается оперативное пространство движения на Гуляйполе с севера, однако противник может сосредоточиться на более широких задачах, ведь ресурсов для Гуляйполя пока у россиян нет. Поэтому сейчас может продолжаться движение в направлении Варваровки и осуществляться сосредоточение пилотов, чтобы усложнять логистику в город. Также противник, скорее всего, возьмется за активные обстрелы самого Гуляйполя, чтобы ослаблять способности держать оборону», — отмечают аналитики проекта.

По оценке DeepState, командование Сил обороны Юга приняло взвешенные решения — отойти с невыгодных позиций, чтобы сохранить личный состав.

«Одновременно с этим хочется обратить внимание на принятые решения Сил обороны Юга отойти с невыгодных позиций. Общество давно требовало реалистичных решений от командования, чтобы сохранить самое ценное — личный состав. Осталось еще поработать над внутренней коммуникацией, где СОЮ сообщают об одном количестве населенных пунктов, главнокомандующий о другой, а начальник штурмовых войск до сих пор по методичке зачищает, штурмует и освобождает, что вообще в данном контексте неуместно и ставит под сомнение доверие общества», — добавили в сообщении.

В то же время прорвав оборону ВСУ на востоке Запорожской области, российские войска приблизились к Гуляйполю. Армия РФ усиливает давление и расширяет серую зону между Сладким, Новониколаевкой, Ровнопольем и Новоуспеновским. По данным DeepState, оккупационные силы продвинулись вглубь, что создает угрозу Гуляйполю — городу, который долгое время оставался неприступным. Детальный анализ ситуации — в свежем сюжете «Новостей Донбасса»:

Днем ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что за Ровнополье идут изнурительные бои.

Авторка новости: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Места
Запорожская область Гуляйполе Ровнополье
Прочее
ситуация на фронте
Организации
DeepState

