Из Дружковки эвакуировали детей под дроном над головой с боевым зарядом

Эвакуация детей из Дружковки. Фото: Нацполиция Украины

Из прифронтовой Дружковки спецподразделение полиции «Белые ангелы» эвакуировало еще троих детей. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.



Совместные экипажи полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вывезли из-под постоянных обстрелов две семьи, в которых воспитываются трое несовершеннолетних — две 13-летние девочки и 14-летний мальчик.



«Сейчас здесь очень страшно. Мы надеялись на лучшее. Если летом в городе еще кипела жизнь, то теперь оставаться опасно. Дети сами уже просят уехать», — рассказала мать двух подростков.



Во время эвакуации над головами людей был зафиксирован вражеский дрон с боевым зарядом. Несмотря на реальную угрозу, правоохранителям удалось безопасно доставить семьи к заранее определенному месту.



В Дружковке продолжается принудительная эвакуация семей с детьми. Ежедневно, рискуя собственной жизнью, полицейские обходят адреса проживания таких семей, чтобы убедиться, что дети вывезены из опасной зоны.

Напомним, накануне российская армия дроном ударила по пожарно-спасательной части в городе Краматорск.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»