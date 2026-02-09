Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Бойцы «Хищника» показали опасную дорогу с позиций в Константиновке
09 февраля 2026, 16:26

Выход с боевых позиций в Константиновке. Выход с боевых позиций в Константиновке.

Бойцы бригады «Хищник» при Департаменте патрульной полиции Украины опубликовали видео, на котором показали, как выглядит дорога с боевых позиций в Константиновке Донецкой области.

Вид на Константиновку Донецкой области.

«Иногда передвигаемся на броне. Но когда в небе много вражеских дронов — только пешком», — рассказали в подразделении.

По словам военных, город заминирован и усеян неразорвавшимися боеприпасами. Из-за постоянной угрозы передвижение осуществляется преимущественно днём — бойцы внимательно следят не только за дорогой под ногами, но и за небом.



В бригаде отмечают, что ситуация остаётся крайне опасной, поскольку противник активно использует беспилотники для разведки и нанесения ударов.

Ранее сообщалось, что украинские силы обороны продвинулись на Константиновском направлении.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

