Бойцы «Хищника» показали опасную дорогу с позиций в Константиновке

Бойцы бригады «Хищник» при Департаменте патрульной полиции Украины опубликовали видео, на котором показали, как выглядит дорога с боевых позиций в Константиновке Донецкой области.
Вид на Константиновку Донецкой области.
«Иногда передвигаемся на броне. Но когда в небе много вражеских дронов — только пешком», — рассказали в подразделении.
По словам военных, город заминирован и усеян неразорвавшимися боеприпасами. Из-за постоянной угрозы передвижение осуществляется преимущественно днём — бойцы внимательно следят не только за дорогой под ногами, но и за небом.
В бригаде отмечают, что ситуация остаётся крайне опасной, поскольку противник активно использует беспилотники для разведки и нанесения ударов.
Ранее сообщалось, что украинские силы обороны продвинулись на Константиновском направлении.
