Бойцы «Хищника» показали опасную дорогу с позиций в Константиновке

Выход с боевых позиций в Константиновке.

Бойцы бригады «Хищник» при Департаменте патрульной полиции Украины опубликовали видео, на котором показали, как выглядит дорога с боевых позиций в Константиновке Донецкой области.

Вид на Константиновку Донецкой области.

«Иногда передвигаемся на броне. Но когда в небе много вражеских дронов — только пешком», — рассказали в подразделении.



По словам военных, город заминирован и усеян неразорвавшимися боеприпасами. Из-за постоянной угрозы передвижение осуществляется преимущественно днём — бойцы внимательно следят не только за дорогой под ногами, но и за небом.







В бригаде отмечают, что ситуация остаётся крайне опасной, поскольку противник активно использует беспилотники для разведки и нанесения ударов.

Ранее сообщалось, что украинские силы обороны продвинулись на Константиновском направлении.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»