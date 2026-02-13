В Україні планують запровадити базову пенсію не менше 6000 грн

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

В Україні найближчим часом до парламенту внесуть законопроєкт, який передбачає запровадження гарантованої базової пенсії на рівні не менше 6000 гривень. Про це повідомив офіційний Telegram-канал Верховної Ради України.



Інформацію також підтвердив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.



За його словами, нова модель пенсійної системи передбачатиме солідарну частину з максимально прямим зв’язком між розміром страхових внесків людини та рівнем її майбутньої пенсії.



Крім того, держава планує активно розвивати систему добровільних пенсійних накопичень, які мають стати додатковим джерелом доходу для громадян після виходу на пенсію.



В уряді зазначають, що реформа має на меті зробити пенсійну систему більш справедливою, прозорою та фінансово стійкою в довгостроковій перспективі.

Раніше Уряд забезпечив повне фінансове покриття для відновлення пенсійних виплат мешканцям окупованих територій, яким їх тимчасово призупинили, запевнив Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»