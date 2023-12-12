Кабінет міністрів погодив призначення нового начальника Донецької ОВА

Вадим Філашкін Фото: Донецька ОВА

Кабінет міністрів України у вівторок, 12 грудня, погодив призначення Вадима Філашкіна на посаду голови Донецької обласної військової адміністрації.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.



Він зазначив, що погоджено призначення Філашкіна Вадима Сергійовича головою Донецької обласної державної адміністрації.



Також слід додати, що начальників обласних військових адміністрацій призначає президент України Володимир Зеленський. Кабмін таке рішення лише погоджує.



Вадим Філашкін народився 14 червня 1975 року в Арбузинці Миколаївської області.



У 2002 року закінчив навчання у Миколаївському державному педагогічному університеті за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура та допризовна підготовка».



У 2008 році здобув освіту юриста у Київському національному університеті внутрішніх справ. Кар'єра Філашкіна включає службу у Збройних Силах України та роботу в органах міністерства внутрішніх справ.



Із 2019 року є заступником голови Донецької обласної державної адміністрації.



Одружений, має двох дітей.