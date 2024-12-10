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Російські війська вдарили по центру Запоріжжя: зруйнована клініка, поранені чотири людини

10 грудня 2024, 15:39

Російські війська вдарили по центру Запоріжжя: зруйнована клініка, поранені чотири людини

Наслідки російського удару по центру Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА Наслідки російського удару по центру Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

10 грудня російські окупанти атакували Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Попередньо, внаслідок обстрілу дві людини отримали поранення.

Оновлено 15:45. Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до чотирьох людей.

Зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі.

Оновлено 16:00. Начальник Запорізької ОВА заявив, що під завалами перебуває одна людина.

Удар окупантів прийшовся по центру міста.

Нагадаємо, що у місті Покровськ Донецької області припинять газопостачання через російські удари.

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