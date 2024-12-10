Російські війська вдарили по центру Запоріжжя: зруйнована клініка, поранені чотири людини

10 грудня російські окупанти атакували Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Попередньо, внаслідок обстрілу дві людини отримали поранення.
Оновлено 15:45. Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до чотирьох людей.
Зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі.
Оновлено 16:00. Начальник Запорізької ОВА заявив, що під завалами перебуває одна людина.
Удар окупантів прийшовся по центру міста.
Нагадаємо, що у місті Покровськ Донецької області припинять газопостачання через російські удари.