Дії санкцій проти Росії у Вашингтоні оцінили на 3 із 10, і готові їх подвоїти

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. Фото зі сторінки Келлога в соцмережі Х

Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції, щоб змусити Росію припинити війну проти України. Про це заявив спецпредставник по Україні та Росії Кіт Келлог, повідомляє американське видання The New York Post.

За його словами, наразі санкції проти Росії за ступенем «болісності економічного тиску» перебувають приблизно на рівні 3 балів за 10-бальною шкалою.

Самі санкції США, наприклад, націлені на прибутковий енергетичний сектор Росії, «номінально вдвічі вищі», але все ще є місце для їх посилення.

«Справді, можливо посилити санкції — особливо останні санкції проти видобутку та експорту нафти. Це відкриває широкі можливості для того, щоб зробити щось. І якщо хтось розуміє важелі впливу, то це президент Дональд Трамп», — заявив Келлог.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що США посилять санкції проти Росії, якщо Москва не піде на переговори щодо припинення війни з Україною.