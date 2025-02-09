За тиждень 1000 людей було евакуйовано з Донеччини

За тиждень з Донецької області евакуювалися близько тисячі людей. Фото: скриншот

За цей тиждень з Донецької області виїхали близько 1000 цивільних. Понад 300 тисяч жителів досі залишаються у регіоні. Про це повідомив перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Юрій Винокуров в ефірі телемарафону.



«Темпи евакуації не знижуються. На території області залишається 301 тисяча осіб, з них 42 тисячі — у зоні активних бойових дій», — зазначив він.



За словами Винокурова, у трьох громадах триває примусова евакуація з дітьми, зокрема у Шаховській, Криворізькій та Комарській громадах. Місцева влада активно займається, щоб евакуювати 125 дітей.





Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 8 лютого, атакувала Покровськ і Костянтинівку Донецької області. Внаслідок ударів п'ятеро людей постраждали.