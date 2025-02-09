За тиждень 1000 людей було евакуйовано з Донеччини

За цей тиждень з Донецької області виїхали близько 1000 цивільних. Понад 300 тисяч жителів досі залишаються у регіоні. Про це повідомив перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Юрій Винокуров в ефірі телемарафону.
«Темпи евакуації не знижуються. На території області залишається 301 тисяча осіб, з них 42 тисячі — у зоні активних бойових дій», — зазначив він.
За словами Винокурова, у трьох громадах триває примусова евакуація з дітьми, зокрема у Шаховській, Криворізькій та Комарській громадах. Місцева влада активно займається, щоб евакуювати 125 дітей.
Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 8 лютого, атакувала Покровськ і Костянтинівку Донецької області. Внаслідок ударів п'ятеро людей постраждали.
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