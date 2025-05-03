Хто, крім Арестовича? Розбір персоналій з нового списку санкцій РНБО

1 травня Рада національної безпеки та оборони опублікувала новий список осіб, до яких застосовано персональні санкції. До нього увійшло чимало публічних діячів, які в різні роки відзначалися неоднозначними заявами щодо української держави та ролі російського агресора у її долі.



«Новини Донбасу» розповідають про найбільш одіозних фігурантів нового списку РНБО.

Олексій Арестович

Найбільш обговорюваним ім'ям у списку став колишній радник голови ВП Олексій Арестович. Він на початку повномасштабного вторгнення РФ виконував опції головного заспокійливого для українців. Його фраза "2-3 тижні і все закінчиться" вже давно стала приводом для іронії. Цікаво, що в січні 2022 року, за місяць до повномасштабної агресії РФ, Арестовича було внесено до бази Миротворця за «Здійснення громадських інформаційних диверсій на користь російських загарбників» та «Участь в актах гуманітарної агресії проти України».

2023 року Арестович зробив скандальну заяву, що нібито житловий будинок у Дніпрі, зруйнований внаслідок російського ракетного удару по місту, був уражений ракетою українського ППО. Через три дні, 17 січня 2023 року, Арестович написав заяву про відставку зі своєї посади. Покинув Україну та продовжив ведення інформаційної діяльності через YouTube та інші платформи та соцмережі.

Олексій Азаров

Син колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова пройшов по санкційному списку як громадянин РФ, який має водночас і український паспорт. У 2012-2014 роках він був першим заступником Голови Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності. А ще — одним з депутатів, які голосували за так звані «Диктаторські закони» 16 січня 2014 року. Азаров-молодший має дозвіл на постійне проживання в Австрії.



За даними Deutsche Welle Азаров у 2017-2019 рік вів підприємницьку діяльність у кількох європейських країнах, зокрема, через довірену особу Костянтина Пивоварова, якому він офіційно передав свої активи в лютому 2014 року, і кількох громадян Австрії, один з яких в серпні 2019 претендував на посаду в наглядовій раді Укрексімбанку. Цікаво, що у червні 2024 року санкції проти Олексія Азарова ввів уряд Канади.



А в Італії Олексія Азарова підозрювали у відмиванні 18 млн доларів хабаря за призначення Андрія Клюєва віце-прем'єром. За даними слідства, гроші проводились через італійську компанію, що купила дві великі вілли на Сардинії та в районі Гольфо-ді-Маринелла на півночі Італії в 2012 і 2013 роках. 2010 року Азаров продав Клюєву вищезгадану посаду за хабар у вигляді угоди з нерухомістю на 18 млн $.

Костянтин Бондаренко

Політолог, який співпрацював із російським виданням «Украина.ру» та проросійським блогером Анатолієм Шарієм. Неодноразово був експертом на телеканалах пулу Віктора Медведчука та піддавав сумніву перемогу Революції Гідності. Водночас цікаво, що як політтехнолог Кость Бондаренко працював із різними відомими українськими політиками.



Видання dsnews.ua стверджувало, що у 2014 році його клієнтами були Валерій Хорошковський, Сергій Льовочкін, Сергій Тігіпко та Юрій Колобов. Парадоксально, але у 2002 Бондаренко консультував Віктора Ющенка, у 2006 – Володимира Литвина, у 2007 – Блок Юлії Тимошенко, а у 2008 працював позаштатним радником Арсенія Яценюка. В 2010-2011 роках був заступником Сергія Тігіпка в партії «Сильна Україна».

Дмитро Василець

Ще один відомий медійний діяч. У 2024 році СБУ оголосила йому про підозру. За матеріалами тієї справи, Василець ще до початку повномасштабної агресії Росії проти України виїхав до РФ, де продовжував займатися пропагандистською діяльністю за допомогою власного YouTube-каналу. Цікаво, що Васильця вже заарештовували за проросійську діяльність у 2017 році. Його навіть засудили до 9 років позбавлення волі, але пропагандист подав апеляцію та вийшов на волю.



У 2020 році Василець почав політичну діяльність: очолив партію «Держава», яка виступала за «єдність слов’янських народів» і заборону громадських організацій. Разом із ним до цієї ж партії увійшли Кирило Стремоусов (у 2022 році був призначений росіянами головою окупаційної адміністрації Херсонської області) та Олександр Семченко. Ба більше, спільним зі Стремоусовим у Васильця була не лише прихильність до Росії, а й позиція щодо вакцинації: обидва отримали репутацію затятих антиваксерів.

Анастасія Кашеварова

Відома російська пропагандистка, яка поширює російські наративи щодо війни в Україні та виправдовує російські воєнні злочини. До речі, Кашеварова вже навіть встигла відреагувати на своє внесення до санкційних списків, заявивши, що у неї немає нерухомості чи банківських рахунків в Україні. Однак у сусідньому ж абзаці назвала Україну «вигаданою країною». А у своєму включенні до санкційного списку пропагандистка звинуватила керівника ГУР МО України Кирила Буданова.

Мирослав Олешко

Відомий блогер, який на своїх сторінках у соціальних мережах у 2019 році демонстрував явну політичну заангажованість на боці Петра Порошенка. Після президентських виборів відзначився систематичною критикою дій влади. У серпні 2023 року Олешко якимось чином залишив Україну і СБУ оголосила йому підзору за «перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та використання завідомо підробленого документа». Після цього контент Олешка різко синхронізувався із одіозним Анатолієм Шарієм, про що журналісти проєкту “По той бік новин” детально написали у своєму розслідуванні.

Олександр Семченко

Про Семченка ми вже згадували вище в контексті діяльності Дмитра Васильця. Олександр – колишній чоловік Ольги Семченко, яка керувала медіахолдингом «Вести Україна». Цю компанію пов’язували із колишнім міністром зборів та доходів України за часів президентства Віктора Януковича – Олександром Клименком. Воно й не дивно, бо Семченко була спочатку прессекретаркою Клименка, а згодом стала його цивільною дружиною.



Але повернімося до Олександра Семченка.За даними СБУ, Олександр Семченко входив до угрупування, яке займалося реалізацією російського проєкту про «зовнішнє управління» Україною. За даними слідства, Семченко разом з іншими фігурантами створили сайт за аналогом офіційних сторінок органів влади України. Також оголосили про проведення «онлайн-референдуму», розробили копію порталу «Дія», щоб сфальсифікувати результати фейкового голосування. До його соратників у цій справі входили вищезгаданий Дмитро Василець, а ще «політексперт» з телеканалів Медведчука Олександр Скубченко (який також потрапив під санкції) та адвокат Анатолія Шарія Валентин Рибін.