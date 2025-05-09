У США пояснили суть угоди про надра з Україною

Речник Держдепартаменту США Теммі Брюс. Фото: ABC News

Угода про корисні копалини, яку уклали США та Україна, не пов'язана з переговорами щодо завершення війни. Про це під час брифінгу у четвер, 8 травня, заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

«Угода про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною – це окрема динаміка. Це щось, що має продовжуватися та забезпечувати надходження грошей у майбутньому для відновлення України після закінчення конфлікту», — наголосила вона.

За її словами, йдеться про економічне партнерство між Україною та США, яке «триватиме поколіннями, матиме значення для кожного українця та посилить національну безпеку їхньої країни».

«Однак, знову ж таки, цей механізм не пов'язаний із переговорами, із припиненням вогню, з війною. Але коли йдеться про національну безпеку та про те, хто твої друзі, бути другом Сполучених Штатів — це щось, що зробить вашу країну більш захищеною та відкриє майбутнє для людей», — сказала прессекретар Держдепу.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада України ратифікувала Угоду про копалини між Україною та США. За створення Американсько-українського інвестиційного фонду відновлення, угоду про яку було підписано 30 квітня, проголосували 338 депутатів. Документ підтримали всі фракції та групи.