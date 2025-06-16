Сили оборони України знищили САУ «Гвоздика» у тилу ворога на Курщині

Пілоти Сил оборони полюють на артилерію ворога в тилах. Українські захисники продовжують ефективно знищувати цілі у тилу противника на території Курської області.



Група тактико-ударних БпАК «Реквієм» зі спецпідрозділу «Баліста» ліквідувала самохідну артилерійську установку 2С1 «Гвоздика».



«Наші пташки вийшли на полювання — і знищили кілька ворожих вантажівок, якими росіяни підвозили боєприпаси та живу силу. Без жодного пострілу — точний удар із неба, і техніка ворога перетворюється на металобрухт», — написали українські захисники у соцмережі.

«На Сумському напрямку ворог переважно задіює піхотні частини, у кращому разі використовуючи мотоцикли та легку автомобільну техніку. Однак у глибині російських позицій зосереджено значну кількість ствольної артилерії, на яку полюють пілоти українських Сил оборони», — повідомляють аналітики DeepState.



Знищення САУ сталося у районі населеного пункту Бяхове, Курська область, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, армійська авіація ЗСУ ліквідувала ворожий ударний дрон «Герань-2» влучним пострілом з вертольота Мі-24.