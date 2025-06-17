На саміті G7 обговорять підтримку України: Зеленський уже у Канаді

Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади для участі у саміті країн «Великої сімки» (G7). Про це йдеться у повідомленні Interfax.



Глава держави візьме участь у спеціальній сесії лідерів G7 під назвою «Сильна та суверенна Україна».



У рамках саміту Зеленський запланував двосторонні зустрічі з лідерами Канади, Франції, Великобританії, Німеччини та Італії, а також з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн і новим Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.



Окрім того, очікуються переговори з прем'єр-міністрами Японії та Індії, а також із президентом Бразилії.