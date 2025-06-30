У Росії підлітки заспівали гімн України: на них порушили кримінальну справу за «реабілітацію нацизму»

У Самарській області Росії порушили кримінальну справу «про реабілітацію нацизму» через виконання підлітками на відео гімну України та пісні про Бандеру. Про це повідомляє видання ASTRA з посиланням на Слідчий комітет РФ у Самарській області.

«У ході моніторингу соцмедіа виявлено відеозаписи, на яких зафіксовано протиправні дії підлітків у Тольятті, які виконують музичні твори, що містять ознаки реабілітації нацизму», — йдеться у повідомленні СУ СК РФ Самарської області.

Наголошується, що справу порушено за дорученням керівника регіонального Слідчого управління СК Павла Олійника. Також наголошується, що слідчі СК зараз встановлюють всі обставини і збирають докази.

Відео з'явилося у міських пабликах Тольятті вночі 30 червня. На ньому щонайменше один підліток співає пісню «Батько наш — Бандера, Україна — мати», а потім український гімн. Також дівчина просить іншого підлітка передати всім саламчик.

Телеграм-канал «Тольятті», який опублікував відео, стверджує, що його знято в місцевому парку Перемоги.