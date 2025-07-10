ФСБ повідомила про затримання «шпигуна» на користь України

Федеральна служба безпеки Росії заявила про запобігання теракту в окупованому Криму, до якого, за версією російських спецслужб, причетний житель Ялти. Про це повідомили низка росЗМІ.



За інформацією ФСБ, чоловік нібито діяв за вказівкою представника Сил спеціальних операцій ЗСУ. Як стверджується, затриманий планував використовувати FPV-дрон із саморобним вибуховим пристроєм для атаки на місце скупчення російських силовиків під час святкових заходів.



За даними ФСБ, в ході обшуку у нього вилучили два вибухові пристрої загальною вагою близько одного кілограма, два детонатори, частини дрону і пульт управління. Також, за інформацією відомства, чоловік нібито публікував у соцмережах заклики до насильства щодо російських військових та передавав відомості про наслідки ударів по території Росії.



Проти підозрюваного порушено кримінальні справи за статтями про незаконне зберігання вибухових пристроїв та підготовку теракту. Київський районний суд Сімферополя ухвалив взяти його під варту.



У ФСБ наголошують, що інцидент стався напередодні Дня Росії, а до організації теракту, на думку відомства, нібито причетні українські спецслужби.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі затримано 23-річну жительку Росії, яку підозрюють у спробі закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль співробітника оборонного підприємства.