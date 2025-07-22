В Україні запровадили мораторій на перевірки бізнесу

Рада національної безпеки та оборони України 21 липня ухвалила рішення про введення мораторію на перевірки бізнесу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до громадян.



«Ми вводимо мораторій — заборону — на будь-які перевірки та втручання з боку правоохоронців, контролюючих органів та інших державних структур у діяльність бізнесу. Виняток лише для сфер з високими тіньовими ризиками, таких як торгівля підакцизними товарами — алкоголь і тютюн. Там ми продовжимо контроль, щоб не з'являлися нові "сірі" схеми», — наголосив Зеленський.

Він додав, що вже підготовлено перелік законодавчих ініціатив та урядових заходів, спрямованих на реальне покращення умов для підприємців у період дії мораторію. Крім того, передбачається посилення контролю за діяльністю самих державних структур.



Прем'єр-міністр Юлія Свириденко, коментуючи ініціативу на своїй сторінці у Facebook, заявила, що контроль з боку держави буде точковим і зосередиться лише на сферах із реальними ризиками.

«Бізнес має працювати, а держава — не заважати. Зараз прокуратура та правоохоронні органи проводять аудит відкритих справ проти підприємців. За його результатами, 30% цих проваджень — вже закриті», — повідомила Свириденко.



Також уряд підготує законопроєкти про захист бізнесу та реформування системи контролюючих органів та направить їх до Верховної Ради.