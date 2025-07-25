Удар по лікарні у Харкові: кількість постраждалих зросла

Наслідки удару по лікарні у Харкові. Фото: Харківська ОВА

Кількість постраждалих внаслідок удару російської авіабомби по лікарні у Харкові зросла до 14 людей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Бійці ДСНС врятували чотири людини із пошкодженої будівлі. Під завалами можуть бути ще дві людини. Аварійно-рятувальна операція продовжується.



У пресслужбі ДСНС України розповіли, що у триповерховій будівлі частково зруйновані третій поверх та перекриття.



У пресслужбі Національної поліції в Харківській області уточнили, що в момент удару в лікарні перебували 25 медичних працівників та 13 пацієнтів.



Керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров заявив, що по місту вдарили авіабомби УМПБ-5, які запустили винищувачі-бомбардувальники Су-34 із Бєлгородської області.



Оновлено 15:30. Синєгубов повідомив, що інформація про людей під завалами не підтвердилася.



Всі люди вийшли на зв'язок.

Нагадаємо, що раніше було відомо про одного загиблого та 12 постраждалих у Харкові.