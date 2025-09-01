Під Костянтинівкою на Донеччині помітили морські дрони на водосховищі — ЗМІ

Один із перших українських надводних дронів. Фото з відкритих джерел

На Донеччині Сили оборони України могли використовувати морські дрони на водосховищі Клебан-Бик під Костянтинівкою.

У виданні Defence Express зазначають, що таку інформацію почали розповсюджувати російські паблики, однак підтвердження цьому немає.

Як повідомляють аналітики, росіяни на рівні своїх пропагандистських ЗМІ поширили новину про те, що Сили оборони України під час оборони Катеринівки, що на Донеччині, на Клебан-Бицькому водосховищі використовували морські дрони. Про це їм нібито розповів командир одного із мотострілкових взводів південного угруповання військ.

За його словами, надводні катери українські військові використовували для перевезення вантажів, а також для евакуації поранених. Росіяни кажуть, що бачили такі катери з дронів.

«Ти дивишся, катер пливе, у ньому нікого немає, катер завантажений», — каже один із окупантів.

Тим часом якихось доказів сказаному російські окупанти не надали, зокрема, і з коптера, про який говорив командир одного зі взводів.

«Якщо перші надводні дрони — це фактично великі камікадзе для атак на ворожі кораблі, то тепер вони й носії FPV-дронів, і логісти тощо, а нещодавно морпіхи ЗСУ показували власну версію надводного дрона з гранатометами та морськими мінами, що експлуатується на Херсонщині», — зазначає видання.

Командування Сил оборони на даний момент використання надводних дронів на Донеччині поки не коментувало.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило відео удару по російських військових об'єктах в окупованому Криму. За даними ГУР, спецпідрозділ «Примари» за допомогою дронів атакував авіабазу окупантів у селищі Гвардійське під Сімферополем. В результаті було уражено два вертольоти Мі-8 загальною вартістю від 20 до 30 млн доларів.

Крім того, під час атаки українська розвідка вивела з ладу російський буксир, ймовірно, БУК-2190, у Севастопольській бухті.