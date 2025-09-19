На Дніпропетровщині встановили евакуйований з Покровська пам'ятник Тарасу Шевченку

У м.Самар встановили евакуйований із Покровська пам'ятник Тарасу Шевченку. Фото: Покровська МВА

Пам'ятник Тарасу Шевченку свого часу прикрашав центральну площу Покровська, але через наближення фронту було евакуйовано у грудні 2024 року. Наразі монумент встановили у місті Самар Дніпропетровської області. Про це повідомили у пресслужбі Покровської МВА.



Якийсь час пам'ятник знаходився на зберіганні, а сьогодні знайшов нове місце у місті Самар.



«Релокація пам'ятника Кобзареві — це вже не перший приклад успішної співпраці: раніше в Самару було облаштовано спортивний майданчик, евакуйований із Покровська. Вона швидко стала популярною як серед переселенців, так і серед місцевих жителів», — зазначили у відомстві.





Пам’ятник Тарасу Шевченку було відкрито у Покровську 13 жовтня 2019 року на центральній площі міста. Автором проєкту є художник і скульптор Петро Антип. Скульптурна композиція виконана з бронзи та граніту, її розміри становлять 13 на 6 метрів. У центрі — постать Шевченка, який сидить на стільці, а поруч залишено порожній стілець для городян.



Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Мелітополі встановили символ тоталітаризму у першій половині ХХ століття.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях