Обстріл Слов'янська залишив без газу понад 150 квартир

Результати обстрілу Слов'янська 4 жовтня. Джерело: @Operativ_luga_channel

Внаслідок російського обстрілу Слов'янська, 4 жовтня, понад 150 квартир залишилися без газу. Один із снарядів пошкодив дев'ятий поверх житлового будинку державного сектору, а також вікна та скління кількох сусідніх будівель, повідомляє «Луганщина оперативна».



Щоб уникнути витоку газу та можливих пожеж, фахівці Слов'янського управління газового господарства оперативно припинили подачу газу у понад 150 квартирах. Відновити газопостачання зможуть лише після перевірки внутрішніх газопроводів та обладнання обов'язково в присутності мешканців. Роботи вже ведуться.



За словами начальника Слов'янської МВА Вадима Ляха, три ракети потрапили до житлових та цивільних об'єктів: дві — до дев'ятиповерхового будинку на вулиці Центральній, 22; одна - до будівлі школи мистецтв. Відомо про вісьмох поранених, серед них — 13-річний хлопчик.

Нагадаємо, РФ завдала авіаудару керованої авіабомбою ФАБ з УМПК (попередньо — 3000 кг) мостом через Сіверський Донець у районі Райгородка, на північ від Слов'янська.