Вночі Кривий Ріг атакували близько 30 «шахедів»

Ілюстративне фото

Кривий Ріг Дніпропетровської області увечері 7 жовтня масовано атакували ударні дрони росіян. До 30 «шахедів» летіли у напрямку міста. Пролунали вибухи.

Про це повідомили у Telegram мер міста Олександр Вілкул та канал Повітряних сил ЗСУ.

Про кілька груп БПЛА у напрямку міста о пів на дванадцяту ночі інформував телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ, а місцеві інформаційні ресурси повідомляли про близько 30 «шахедів», які рухалися на Кривий Ріг.

Також міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул о 23:32 попередив про масовану дронову загрозу.

Ближче до півночі у місті та в районі пролунали потужні вибухи.

Внаслідок атак у Криворізькому районі було поранено двох людей, повідомив Вілкул.

Нагадаємо, 7 жовтня близько 04:00 російська авіація скинула дві керовані авіабомби ФАБ-250 та ФАБ-500 з УМПК на житловий сектор міста Костянтинівка Донецької області. Одна з бомб влучила у багатоповерховий будинок. Усього пошкоджено вісім багатоповерхівок. Попередньо обійшлося без постраждалих.