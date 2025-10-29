На блокпосту у військового знайшли боєприпаси невідомого походження

Під час виконання патрульно-постової служби військові правоохоронці разом із співробітниками Національної поліції зупинили транспортний засіб для перевірки документів та особистих речей одного із військовослужбовців.

Під час огляду серед його речей було виявлено боєприпаси та вибухонебезпечні предмети. Як повідомляє Військова служба правопорядку Збройних сил України, у військовослужбовця не було облікових документів, які могли б підтвердити належність та походження знайдених предметів.



На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка вилучила набої. Після надання відповідних документів представником командування вилучені предмети передали до військової частини.

Щодо військовослужбовця посадова особа зонального відділу склала протокол про адміністративне правопорушення.