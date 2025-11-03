Окуповані міста Луганщини – без світла з вимкненими ліхтарями

Луганськ без світла. Скріншот

У населених пунктах тимчасово окупованої території Луганської області запроваджено обмеження на вуличне освітлення та роботу зовнішньої реклами. Про це повідомили у «міністерстві палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР».

Через режим енергозбереження освітлення вулиць вимикатиметься з 17:00 до 21:00. За словами ватажка окупаційної адміністрації Леоніда Пасічника, після нічних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури у Свердловському, Слов'яносербському, Перевальському районах та місті Стаханов залишаються без світла понад 6,5 тисячі абонентів.

Енергетичні бригади працюють на місцях, проте повністю відновити електропостачання поки що не вдалося. За резервними схемами частково підключено деякі населені пункти, проте частина жителів Алчевська та селища Луначарський все ще залишаються без електрики.



Обмеження на освітлення, за твердженням окупаційної влади, вводяться для зниження навантаження на енергосистему в години пікового споживання. Повідомляється також, що у деяких багатоповерхових будинках перестали працювати ліфти, ймовірно, це пов'язано зі спробами стабілізувати роботу мереж.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ в ніч на 3 листопада атакували безпілотниками підстанції в угрупуванні «ЛНР». Також у ніч на 3 листопада в окупованому Шахтарську Донецької області пролунали вибухи. Російська ППО не впоралася з атакою дронів. Є пошкодження у районі нафтобази. В угрупованні «ДНР» стверджують, що нафтобаза недіюча.