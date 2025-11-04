DeepState зафіксував просування армії РФ у Покровську, Слов'янському районі та на Харківщині

OSINT-проєкт DeepState оновив мапу бойових дій. Згідно з останніми даними, російські війська просунулися поблизу Борівської Андріївки на Харківщині, Карпівки у Слов'янському районі Донецької області, Козацького (раніше — Московське) у Покровському районі та у Покровську Донецької області.

Нагадаємо, армія РФ тричі за добу атакувала Слов'янськ дронами «Молнія» та «Герань-2».