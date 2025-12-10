Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
10 грудня 2025, 13:08

Армія РФ не окупувала Сіверськ, але ситуація в місті складна — ОК «Схід»

Складна ситуація у районі Сіверська Донецької області. Ряд російських ЗМІ активно пишуть, що місто нібито захоплене армією РФ. В оперативному командуванні «Схід» спростували цю інформацію, заявивши, що російські окупанти не контролюють Сіверськ.

За даними Mash, місто на 99% перебуває під контролем російської армії. Пропагандисти заявляють, що «зараз в адмінкордонах Сіверська ведеться робота зі знешкодження замінованих приміщень та зачищення підвалів від залишків супротивника».

В оперативному командуванні повідомили, що росіяни, використовуючи погодні умови, намагаються інфільтруватися в місто малими штурмовими групами. Сили оборони знищують загарбників у місті та на його підступах.

«Втратами для окупантів закінчуються їхні спроби встановити у міській забудові прапори для створення пропагандистської картинки. Для завдання вогневої поразки задіяні артилерійські підрозділи та ударні БпАК сил оборони України», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що ускладнилася ситуація у районі міста Сіверськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Донецька область Сіверськ
Війна
