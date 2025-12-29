На окупованій Луганщині скасували комендантську годину на час свят

Так званий голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник підписав указ про припинення дії комендантської години у новорічні та різдвяні свята у деяких районах.



«Дію комендантської години призупинено з 23:00 31 грудня до 04:00 2 січня, а також з 23:00 6 січня до 04:00 8 січня», — заявив він.



За словами Пасічника, комендантська година діятиме у Кремінському, Сватівському, Троїцькому муніципальних округах, а також у міських округах Лисичанська, Первомайська, Рубіжного та Сіверськодонецька.



Раніше ми писали, що 4 грудня «депутати» так званої «Народної ради ЛНР» внесли зміни до «законів», що регулюють питання адміністративно-територіального устрою захопленої Луганської області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»