«Танці на кістках»: окупанти відкрили «відновлений» драмтеатр у Маріуполі

У захопленому Маріуполі російські окупанти «відкрили» драматичний театр, який було знищено навесні 2022 року солдатами армії РФ.

У захопленому Маріуполі російські окупанти «відкрили» драматичний театр, який було знищено навесні 2022 року солдатами армії РФ. На захід приїхали «глава» так званої «ДНР» Денис Пушилін, губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов, голова Спілки театральних діячів РФ, а також російський актор Володимир Машков, який відкрито підтримував російське вторгнення в Україну. Про це повідомляють російські ЗМІ.



«Три роки втілювався проект реконструкції будівлі, у пікові етапи одночасно працювало понад 300 осіб. Майстри повернули театру історичну подобу, відтворили скульптурну композицію на фасаді театру, оснастили сучасним обладнанням на найвищому рівні. На сцені встановлено поворотне коло, оркестрова яма має три положення, змонтовано 84 підйомні механізми зміни декорацій», — написав Пушилін.





Як зазначається, російські військові скинули авіаційні бомби на театр 16 березня 2022 року. Саме тоді там укривалися сотні мешканців Маріуполя, серед них було багато дітей.



Раніше ми писали, що адміністрація драматичного театру в окупованому Маріуполі повідомила про відміну показу новорічних спектаклів у будівлі нового закладу. Показ спектаклів відбуватиметься у будівлі філармонії.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»