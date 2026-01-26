Армія РФ скинула авіабомбу на Краматорськ

Окупаційні війська РФ вночі в понеділок, 26 січня, атакували прифронтову Краматорськ Донецької області. Відомо, що обійшлось без постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Як зазначається, росіяни застосували авіаційну бомбу ФАБ-250.



«О 00:24 російські війська завдали удару по складським приміщенням приватного підприємства», — йдеться в повідомленні.



Раніше ми писали, що росіяни завдали ударів по Краматорській громаді Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»