Українська армія просунулася у Покровську – ISW

Ситуація у Покровську. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 28 січня, свідчать про те, що українські війська просунулися у північно-західній частині міста Покровськ.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили 22 штурми, зокрема у районі Покровська.

Нагадаємо, що у Донецькій області російські війська намагаються і проникнути у Лиман, і обійти місто.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко