ЗСУ знищили групу окупантів, що лізла на Сумщину по трубі

Окупанти в трубі.

Українські військові ліквідували групу російських окупантів, які вкотре намагалися проникнути на територію Сумської області через газову трубу. Відео операції оприлюднив 8-й корпус Десантно-штурмових військ Збройних сил України.



Інцидент стався в районі села Яблунівка Юнаківської громади. За даними військових, трубою рухалися 22 російські солдати, однак на виході їх уже чекали українські безпілотники та артилерія.



«22 окупанти знову полізли на Сумщину через свою "улюблену" трубу. Результат передбачуваний — назад ледве зміг відповзти лише один», — повідомили десантники.



У 71-й окремій аеромобільній бригаді ДШВ зазначили, що заздалегідь отримали розвіддані та підготували засідку. Підрозділи БпС і артилерії спрацювали точно та злагоджено, вкотре продемонструвавши, що командування РФ фактично кидає своїх військових на гарантовану загибель.