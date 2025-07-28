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«Кожен кат відповість»: Україна розкрила масштаб системних тортур у полоні РФ

28 липня 2025, 11:24

«Кожен кат відповість»: Україна розкрила масштаб системних тортур у полоні РФ

«Кожен кат відповість»: Україна розкрила масштаб системних тортур у полоні РФ

Системні тортури, знущання та дискримінація — такі висновки розслідування масових злочинів Росії проти українських військовополонених та цивільних. Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу генерального прокурора України вдень 28 липня.

За даними слідства, злочини не були випадковими: вони ґрунтувалися на національній та мовній дискримінації, були сплановані та координувалися представниками російської влади.

«За результатами слідства понад 11 000 осіб незаконно утримувалися в місцях несвободи; визнано потерпілими понад 5000 військових та понад 5600 цивільних; повідомлено про підозру 534 особам; направлено до суду обвинувальні акти щодо 365 осіб; вже 117 засуджено обвинувальними вироками», — йдеться у повідомленні.

На окупованих територіях України та в Росії виявлено 176 постійних та понад 120 тимчасових (транзитних) місць утримання полонених. У всіх зафіксовані випадки систематичних тортур: побиття, електрошок, застосування службових собак, задушення, підвішування, імітації страт і сексуального насильства. Також задокументовані каліцтва, опіки та психологічні знущання.

Повідомлення про підозри отримали понад 45 співробітників Федеральної служби виконання покарань РФ, включаючи керівництво СІЗО та колоній у Курську, Старому Осколі, Пакіно, а також на тимчасово окупованих територіях — у Суходільській та Волноваській колоніях.

Окремо Офіс генпрокурора нагадав про трагедію в колонії Оленівки, де в ніч з 28 на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху загинуло не менше 50 осіб і було поранено 140. Керівництву колонії повідомлено про підозру у залишенні поранених без допомоги, що призвело до дев'яти поранених без допомоги.

Прокурори продовжують процесуальне керівництво у справах про жорстоке поводження з полоненими та мирними громадянами. Йдеться про порушення ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Росія порушує всі норми Женевських конвенцій, Конвенції ООН проти тортур, Римського статуту Міжнародного кримінального суду, Міжнародного гуманітарного права. Розслідування триває — жодне свідчення не буде залишено поза увагою. Кожен кат — від безпосереднього виконавця до найвищої посадової особи, яка давала накази чи покривав злочини, — відповідатиме за законом», — наголосили в Офісі генпрокурора.

28 липня 2025 року Україна вперше на загальнонаціональному рівні вшановує пам'ять українських захисників, добровольців та цивільних, закатованих, страчених чи загиблих у російському полоні.

Нідерланди та 40 країн — учасники Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) — ініціювали запуск спеціального механізму для розслідування тортур українських військовополонених на території Росії.

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Місця
Оленівка
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тортури обмін полененими

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