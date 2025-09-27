Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Армія РФ атакувала Донеччину понад 35 разів на добу: в ОВА показали наслідки

27 вересня 2025, 11:06

Армія РФ атакувала Донеччину понад 35 разів на добу: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські військові минулої доби, 26 вересня, обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 40 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.

За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено 4 адмінбудівлі.



Краматорський район. У Лимані 1 будинок пошкоджено, у Щуровому — зруйновано. У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю, у Райгородку — інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено 4 склади та інфраструктуру. У Краматорську пошкоджено господарчу споруду..В Іверському Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівку і приватний будинок. У Громовій Балці Олександрівської громади пошкоджено 3 будинки і 2 склади, знищено авто. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 5-поверхівку і церкву; в Олексієво-Дружківці пошкоджено приватний будинок. У Костянтинівці 1 людина загинула і 5 поранені, пошкоджено 18 приватних будинків, 12 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 2 будинки.

Раніше ми писали, що у  ніч на 27 вересня російські війська завдали удару Краматорську за допомогою безпілотника. 

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Події
Війна

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:15
В окупованому Донецьку представили «підручники з історії Донбасу та Новоросії»
11:26
Російське командування відправило в «яму» жителя Донеччини, який з 2015 року воював проти України – ЗМІ
19:33
По трьох газорозподільних станціях на захопленій Луганщині завдано ударів дронами
16:58
Колись річка, тепер стічна канава: що сталося з Кальміусом у Донецьку
12:20
На Луганщині зрадники України отримують квартири переселенців
11:32
В окупованому Донецьку суттєво скоротили кількість автобусних рейсів через паливну кризу – «ЖС»
09:30
Партизани спалили російську військову техніку поблизу окупованого Бердянська
08:53
ГУР знищив літаки Ан-26 і РЛС окупантів у Криму, МО РФ заявило про «збиті дрони»
07:36
10 років колонії: Росія винесла вирок українцю Куршутову
18:23
Війна та море: як Росія руйнує екосистему Азовського та Чорного морів
16:55
В окупованому Луганську представили підручники «Донбас та Новоросія»: росіяни переписують історію регіону – ОВА
12:18
Окупанти розосереджують склади боєприпасів після удару ЗСУ по дронах на Луганщині
21:51
На окупованій Донеччині винесли «вироки» двом бійцям «Азова»: їх обвинувачують у «вбивстві» жителів Маріуполя
21:13
На окупованій Луганщині об'єкти критичної інфраструктури не витримують навантажень – ОВА
15:45
До порту окупованого Криму вперше зайшло китайське судно — ЗМІ
14:56
Кремль перетворює населення на окупованих українських територіях на ресурс для війни
10:50
В окупованому Криму внаслідок атаки пошкоджено об'єкти ППО та військова інфраструктура — ASTRA
20:14
На окупованій Луганщині жителі зможуть дивитися лише 20 телеканалів: усі вони з пропагандою РФ – ОВА
16:30
Представники окупаційної адміністрації намагаються встановити місцезнаходження Володимира Сальдо
12:54
Листівки біля телевежі в Білогірську: відповідь окупантам від партизанів
усі новини
13:59
У Данії над кількома об'єктами Міноборони помітили безпілотники
12:56
Росіяни заявили про атаку дронів на Чуваську Республіку: зупинено нафтоперекачуючу станцію
11:06
Армія РФ атакувала Донеччину понад 35 разів на добу: в ОВА показали наслідки
10:27
Краматорськ потрапив під російський обстріл: є руйнування
09:59
Сили ППО збили 97 БПЛА
09:27
За добу війська РФ вбили одну людину і 9 поранили на Донеччині
08:48
РФ увечері вдарила по Слов'янську
21:53
Дрон із Угорщини двічі пролетів над Закарпаттям — Генштаб
21:35
Засідання у справі колишнього міського голови Слов`янська Нелі Штепи відбудеться найближчим часом
20:59
Три тисячі людей втратила армія РФ під час Добропільського контрнаступу
19:59
Росіяни атакували Дніпропетровщину: шість постраждалих
19:44
Данія виділить пакет військової допомоги Україні на понад 400 млн євро
18:27
Перша родина переселенців придбала житло за програмою «єОселя»
17:06
Окупанти скинули авіабомби на Костянтинівку: є поранені та пошкодження
16:55
Лукашенко запропонував Путіну побудувати АЕС у Білорусі, щоб забезпечувати окуповані території України
16:44
Як поповнити мобільний рахунок карткою: надійні та вигідні способи (реклама)
16:33
«Шахтар» зустрінеться з київським «Динамо» у 1/8 фіналу Кубка України. Коли матч
16:17
РФ тричі обстріляла Дружківку: відомо про 2 постраждалих
16:02
ССО знищили «Іскандери» російської 448-ї ракетної бригади в Курській області
15:56
«Росіяни продовжують проникати та збільшувати присутність у місті»: у DeepState розповіли про ситуацію у Куп'янську
усі новини
ВІДЕО
Три тисячі людей втратили росіяни під час Добропільського контрнаступу. Фото: Володимир Зеленський Три тисячі людей втратила армія РФ під час Добропільського контрнаступу
26 вересня, 20:59
Наслідки удару по центру Херсона. Фото: ДСНС Російська авіація масовано атакувала центр Херсона: понад 70 пошкоджених будинків, є загибла та поранені
26 вересня, 14:08
Наслідки удару російського дрона по автозаправній станції у Дружківці вдень 26 вересня. Кадр із відео Безпілотник знову атакував Дружківку: спалахнула АЗС
26 вересня, 13:24
Ілюстративне фото Дружківка: російські дрони вдарили по п'ятиповерховому будинку на вулиці Дружби та по селищу Сурове
26 вересня, 12:42
Залізничний потяг з паливом зійшов з рейок у Смоленській області Росії. Фото: ASTRA У Смоленській області РФ локомотив та 18 вагонів з паливом зійшли з рейок
26 вересня, 10:58
Російський безпілотник вночі вдарив по Слов'янську. Фото з місцевих пабліків У Слов'янську ударний дрон росіян атакував промзону
26 вересня, 09:25
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір