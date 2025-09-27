Армія РФ атакувала Донеччину понад 35 разів на добу: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські військові минулої доби, 26 вересня, обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 40 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Добропіллі пошкоджено 4 адмінбудівлі.





Краматорський район. У Лимані 1 будинок пошкоджено, у Щуровому — зруйновано. У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю, у Райгородку — інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено 4 склади та інфраструктуру. У Краматорську пошкоджено господарчу споруду..В Іверському Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівку і приватний будинок. У Громовій Балці Олександрівської громади пошкоджено 3 будинки і 2 склади, знищено авто. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 5-поверхівку і церкву; в Олексієво-Дружківці пошкоджено приватний будинок. У Костянтинівці 1 людина загинула і 5 поранені, пошкоджено 18 приватних будинків, 12 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт.



Бахмутський район. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 2 будинки.



Раніше ми писали, що у ніч на 27 вересня російські війська завдали удару Краматорську за допомогою безпілотника.

