ВСУ отошли у пяти населённых пунктов под Гуляйполем

ВСУ отошли с занимаемых позиций вблизи пяти населённых пунктов на Гуляйпольском направлении, сообщили в Силах обороны Юга Украины. В частности, украинские подразделения отошли из Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки.

В Запорожской области, особенно на Александровском и Гуляйпольском направлениях, уже несколько дней подряд идут интенсивные бои. Враг применяет все виды вооружения, чтобы вытеснить Вооружённые Силы Украины с удерживаемых рубежей.



Ранее о том, что ситуация осложнилась на Запорожском направлении, подтвердили и аналитики DeepState.



За последние сутки зафиксировано до сотни боевых столкновений. В результате активизации штурмовых действий противника, многочисленных попыток инфильтрации и массированных артобстрелов (ежедневно более 400 обстрелов и около 2000 боеприпасов), а также фактического уничтожения всех укрытий и укреплений, командование приняло решение об организованном отводе с позиций для сохранения жизни личного состава.

Критическая ситуация для ВСУ складывается в районе стыка Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей...



ВС РФ пытаются обойти всю южную линию обороны, в том числе Гуляйполе, продвигаясь через территорию Днепропетровской области... pic.twitter.com/CklWUcVZ7z — Danil Kardashov (@_Deniel979_) November 7, 2025



Противник пытается закрепиться в оставленных населённых пунктах, однако украинские защитники продолжают наносить огневое поражение и препятствуют его продвижению. За Яблоково, Ровнополье и Солодкое продолжаются ожесточённые бои.

На карте видно направление от Покровского до Гуляйполя (63 км). Именно здесь противник пытается продвинуться с юго-востока, чтобы охватить Гуляйполе и нарушить украинскую оборону.

С восточного направления враг стремится охватить Гуляйполе и перерезать логистические пути, ведущие из Покровского. Бои продолжаются — за каждый метр земли сражаются штурмовые подразделения Сил обороны.

Напомним, ВС РФ также пытаются прорваться к Малой Токмачке на Запорожском направлении.





Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»